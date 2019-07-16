ÇEİS iş hukuku buluşmalarının ilki gerçekleşti

Çimento sektörünün gündemindeki konulara ilişkin hukuki gelişmeler ile yargı kararlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda "Alt İşverenlik" ve "İş Güvencesi" konuları ele alındı. Toplantının açılış konuşmalarını ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile T. Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım gerçekleştirdi.

İki oturum olarak planlanan toplantının ilk oturumunda moderatörlüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın üstlendi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı oturumda alt işverenlik ve uygulama sorunları konuşuldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise iş güvencesi ve uygulama sorunları ele alındı. Oturuma, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Özkaraca konuşmacı olarak katıldı.

"Çimento Sektörü - İş Hukuku Buluşmaları" sektörün gündemindeki farklı başlıklarla düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler