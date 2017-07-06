Cehenneme Hoş Geldiniz' G20 Protestosu Hamburg'da Başladı

– Yarın başlayacak G20 liderler zirvesini protesto etmek için 'Cehenneme Hoş Geldiniz' sloganıyla düzenlenen protesto gösterisi Hamburg Balık Pazarında başladı.



Hamburg polisi henüz gösteriye kimlerin katıldığını tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.



Resmi olarak TSİ 20.00 da başlayan protestoların özellikle zirveye katılan ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a yönelik olması bekleniyor. - Stockholm