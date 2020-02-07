'Cehennemden korkan' Hristiyan, Shakira ve Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacak

07.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:11

ABD'de bir Hristiyan aktivist, bu ülkenin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinin (Super Bowl) devre arasındaki gösteride sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacağını açıkladı.



Dave Daubenmire isimli Hristiyan aktvist, NFL ile birlikte Super Bowl'un resmi sponsoru Pepsi ile maçı naklen veren televizyon kanalına pornografik bulduğu şovu izleyicilere aktardığı için 867 trilyon dolar tutarında maddi tazminat açacağını açıkladı. Daubenmire söz konusu dans gösterisinin 'onu cennette gitmekten alıkoyduğunu ve cehennem ateşine sürükleyeceğini' ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle