Ereğli ilçesinde piyanist Beyza Yazgan, Cehennemağzı Mağaraları'nda konser verdi.

2001 yılında ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı, mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Cehennemağzı Mağaraları'ndaki etkinlikte, Beyza Yazgan, piyano resitali sundu.

Düzenlenen çeşitli piyano yarışmalarında derece elde eden Yazgan, mitolojik hikayesi bulunan mağarada konser vermenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Çok iyi bir organizasyon oldu. Katılımın yüksek olmasından da büyük memnuniyet duydum." dedi.

Etkinliğe, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkan Vekili Gökhan Günay ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA