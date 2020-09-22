Cehennemağzı Mağaraları'na otopark çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cehennemağzı Mağaraları'na otopark çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Cehennemağzı Mağaraları'na otopark çalışmaları sürüyor
22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:24

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, ilçenin büyük zenginliği olan Cehennemağzı Mağaraları bölgesindeki otopark sorununu çözmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Başkan Halil Posbıyık, bu bölgede yapılan taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede, taş duvar çalışmaları tamamlandıktan sonra dere ıslahı yapılacak ve yol üzerine turist otobüslerinin yanı sıra mağaraları ziyarete gelen vatandaşların arabaları için otopark düzenlemesi gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Seda Sayan Kemal Ayvaz Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cehennemağzı Mağaraları'na otopark çalışmaları sürüyor - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 13:24:32. #1.15#
title