Cehennem Melekleri 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aksiyon severlerin ekran başına kilitlendiği Cehennem Melekleri 4, sinemadaki gösteriminin ardından şimdi televizyon izleyicisine adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Filmi izlemeyi planlayan izleyiciler için; Cehennem Melekleri 4'ün hikayesi nedir, oyuncular kimlerden oluşuyor ve filmde neler oluyor gibi sorulara yanıt arıyoruz. İşte merak edilen detaylarla birlikte Cehennem Melekleri 4 hakkında bilmeniz gerekenler…

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ KONUSU

Cehennem Melekleri, üstün silah becerileriyle donanmış, zorlu görevler için son çare olarak görülen bir paralı asker grubudur. Bu kez dünyayı tehdit eden bir nükleer savaş tehlikesi kapıdadır. ABD ile Rusya arasında patlak vermesi an meselesi olan bir çatışmayı önlemek için, Barney Ross liderliğindeki ekip yeniden göreve çağrılır.

Ancak bu görev, önceki hiçbir operasyona benzemez. Hayatta kalmak ve görevi başarıyla tamamlamak için ekibin genişletilmesi gerekir. Gruba katılan yeni üyeler, sadece yeni taktikler ve beceriler değil, aynı zamanda farklı karakter yapıları ve enerjiler de getirir. Bu da Cehennem Melekleri'ni her zamankinden daha güçlü ama aynı zamanda daha karmaşık bir ekip haline getirir.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCULARI VE KADROSU

Film, aksiyon sinemasının efsane isimlerini bir araya getiriyor. Kadroda yer alan başlıca isimler ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

• Jason Statham: Lee Christmas

• Sylvester Stallone: Barney Ross

• Dolph Lundgren: Gunner Jensen

• Randy Couture: Toll Road

• Eddie Hall: Adele

• Curtis "50 Cent" Jackson: Easy Day

• Megan Fox: Gina

• Tony Jaa: Decha

• Andy Garcia: Marsh

• Sheila Shah: Mandy

• Jacob Scipio: Galan

• Levy Tran: Lash

Bu kadroya ayrıca açıklanmayan rollerle Iko Uwais gibi isimler de dahil edilmiştir.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, aksiyon sahnelerine uygun mekan seçimleriyle dikkat çekiyor. Çekim süreci şu şekilde gerçekleşmiştir:

• Londra ve Bulgaristan, filmin ana çekim lokasyonları arasında yer aldı.

• Aksiyon sahneleri ve dublör çalışmaları için Jackie Chan Dublör Ekibi görevlendirildi.

• Kasım 2021 tarihinde, filmin bazı sahneleri Yunanistan'ın Selanik şehrinde çekildi.

• Aynı yıl içerisinde Sheila Shah, Jacob Scipio, Levy Tran ve Iko Uwais gibi isimler projeye dahil edildi.