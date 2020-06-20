Cefakar o baba İHA'ya konuştu: "Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek...
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Cefakar o baba İHA'ya konuştu: "Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek...

Cefakar o baba İHA'ya konuştu: "Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek zorundaydım" -Ayağı kırık oğlunu okula kadar sırtında taşıyan baba konuştu Bursa'da ayağı kırık oğlunu LGS sınavına gireceği okulun önüne kadar sırtında taşıyarak tüm Türkiye'nin takdirini kazanan baba...

20.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:04

Cefakar o baba İHA'ya konuştu: "Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek zorundaydım"

-Ayağı kırık oğlunu okula kadar sırtında taşıyan baba konuştu

BURSA - Bursa'da ayağı kırık oğlunu LGS sınavına gireceği okulun önüne kadar sırtında taşıyarak tüm Türkiye'nin takdirini kazanan baba Rahmi Bayır, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Sınavın büyük ve zorlu olduğunu ifade eden cefakar baba, "Oğlumu sırtımda taşımak zorundaydım, bu benim babalık görevim" dedi.

Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. İznik ilçesinde sınava giren Talha Bayır'ın sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Talha Bayır'ın bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Talha'yı, İznik Endüstri Meslek Lisesinde hizmetli olarak görev yapan babası Rahmi Bayır, sırtında taşıyarak okula getirdi. Okul kapısında oğlunu sırtından indiren baba Rahmi Bayır soluklanırken ayağı alçılı Talha Bayır ise seke seke sınavın yapılacağı salonun yolunu tuttu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu. Rahmi Bayır sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü.

Rahmi Bayır bu hareketi ile kısa sürede milyonların kalbine girip takdir kazandı. Sınavın ardından baba ve oğlunu bulan İhlas Haber Ajansı muhabiri evlerinde ziyaret etti.

"Oğlunun bir akşam üzeri ayağım acıyor" diyerek eve geldiğini, ertesi gün hastaneye gittiklerinde oğlunun ayağında kırık tespit edildiğini ve alçıya alındığını belirten Baba Rahmi Bayır, "Büyük ve önemli bir sınav, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek zorundaydım. Ben bir babayım ve bu benim görevim" dedi.

Babasının yapmış olduğu hareket karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden 14 yaşındaki Talha Bayır ise, yürümekte çok zorlandığı için babasının kendisini sırtına almak zorunda kaldığını söyledi.

Cefakar o baba İHA'ya konuştu: 'Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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