CEF Seminerlerinin konuğu, Prof. Dr. Renee B. Adams olacak
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CEF Seminerlerinin konuğu, Prof. Dr. Renee B. Adams olacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
CEF Seminerlerinin konuğu, Prof. Dr. Renee B. Adams olacak

Akbank'ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance-CEF), salgın döneminde başlattığı online seminer serisini finans alanının önemli isimleriyle sürdürüyor.

Akbank'ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance-CEF), salgın döneminde başlattığı online seminer serisini finans alanının önemli isimleriyle sürdürüyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek ve CEF YouTube kanalından 19.00 itibarıyla yayınlanacak "Farklı Kadınlar Farklı Kariyer Yolları" başlıklı seminerin konuğu Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Renee B. Adams olacak.

Kurumsal yönetim, banka yönetişimi ve toplumsal cinsiyet konularında uzmanlığı bulunan Adams, Oxford Üniversitesi Said Business School'da Finans Profesörü olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Adams, Avrupa Kurumsal Yönetim Enstitüsü üyesi ve Goethe Üniversitesi Hukuk ve Finans Araştırma Merkezi Temelleri ve Asya Finans ve Ekonomik Araştırma Bürosu'nun da kıdemli üyesi. 2015 yılında Amerikan Finans Derneği'nin kadın komitesi AFFECT'i kuran Adams, 2020 yılına kadar komitenin başkanlık görevini sürdürdü.

Adams, CEF seminerinde birçok farklı kariyer alanından toplanan verilere dayanarak daha azınlıkta oldukları alanlarda kariyer yapmayı seçen kadınların diğer alanlarda kariyer yapan kadınlardan nasıl farklılaştığına ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkların seçtikleri kariyer yollarına hangi açılardan bağlı olduğuna odaklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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