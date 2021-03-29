CEF seminer serisi, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile çevrim içi yapıldı
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CEF seminer serisi, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile çevrim içi yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
CEF seminer serisi, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile çevrim içi yapıldı

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF)" seminer serisi, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile çevrim içi olarak gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF)" seminer serisi, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile çevrim içi olarak gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, "Firma Dinamikleri, Sanayi Politikaları ve Ekonomik Büyüme" başlıklı çevrim içi seminerde, dünya ekonomilerinde firmaların piyasa gücünün kalıcılaştığını, bunun inovasyon ve yatırım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını, rekabetteki azalmanın ekonomik büyüme üzerinde engel teşkil ettiğini kaydetti.

Akçiğit, politika yapıcıların rekabet politikalarını gözden geçirmeleri, hızlı davranmaları ve pandemi gibi acil durumlarda açık kapı bırakmaları gerekliliğinin altını çizdi.

Gözlemlenen trendlerde firma evliliklerine dair düzenlemelerin, ekonomideki dijital dönüşümün ve online platformların etkisini de vurgulayan Akçiğit, seminerde, siyasi bağlantıların inovasyon üzerindeki etkisini ve regülasyonlar ile şirket büyüklüğü arasındaki ilişkiyi İtalya ve Türkiye örnekleriyle analiz etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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