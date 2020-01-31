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Cedric'in Arsenal'deki İlk Röportajı

Arsenal’in Southampton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli sağ bek Cedric Soares, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajında Arsenal’e katılmanın bir hayal gibi hissettirdiğini söyledi ve Arteta’nin takıma dokunuşlarına değindi.

31.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:19

'in 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli sağ bek Cedric Soares, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajında Arsenal'e katılmanın bir hayal gibi hissettirdiğini söyledi ve Arteta'nin takıma dokunuşlarına değindi.

Kaynak: Dugout

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