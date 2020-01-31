Cedric'in Arsenal'deki İlk Röportajı

31.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:19

Arsenal'in Southampton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli sağ bek Cedric Soares, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajında Arsenal'e katılmanın bir hayal gibi hissettirdiğini söyledi ve Arteta'nin takıma dokunuşlarına değindi.