Cedit mesaisi cumartesi - pazar dinlemiyor

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nin en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir, vatandaşla uzlaşma sürecini ivedilikle tamamlayacak.

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma süreci maksimum hızda sürüyor. Büyükşehir, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ekipleri cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere haftanın her günü çalışarak sürecin en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

BÜYÜKAKIN'IN YAKIN İLGİSİ MEMNUN EDİYOR

Randevu usulü yapılan görüşmelere gelen vatandaşlar ise sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sevindirici buluyor. Yeni bir hayatın hayalini kuran Ceditliler, sürecin iyi olacağını söylerken Başkan Tahir Büyükakın'ın yakın ilgisinden de oldukça memnun.

SÜREÇTEN OLDUKÇA UMUTLULAR

Büyükşehir ile görüşmek için Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'ne gelen Erkul kardeşler de süreçten oldukça umutlu.

"TAHİR BEY İŞİN ÜZERİNE DÜŞÜYOR"

"İyi bir anlaşma yapacağımıza inanıyoruz" diyen Nurdoğan Erkul, artık daha iyi bir yaşam sürmek istediğini ifade ediyor. "İmkânlarımızı kolaylaştırırlarsa güzel olur" şeklinde görüş belirten Erkul, "Tahir bey de bu işin üzerine epey düşüyor. Güzel bir görüntü olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bir diğer hak sahibi olan Mehmet Ali Erkul ise "Son durumu öğreneceğiz. Bir iki problem var ama onların da giderileceğine inanıyorum. İnşallah anlaşmamız güzel geçer" dedi. Sürecin bir an önce başlamasını beklediklerini söyleyen Erkul, "Vatandaş sevinçli. İyi olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

200 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 273 kişi ile görüşen Büyükşehir, 200 kişi ile sözleşme imzaladı. 73 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Toplam kamulaştırılan alan ise 7259,49 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 15 milyon 707 bin TL oldu.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

PROJE MAKETİ PROJE OFİSİNDE SERGİLENİYOR

1479 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gövdemizi altına koyduk' dediği projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.

CEDİT'TE İMZALAR ATILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 'Riskli Alan' ilan edilen ve 22 Mart tarihi itibariyle uzlaşma süreci başlatılmıştı. 5 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahipleriyle imza atmıştı.7 Nisan'da gerçekleşen Büyükşehir encümen toplantısında ise bedel karşılığı uzlaşma sağlanan ödemelerin yapılması için karar alınmıştı.

Kaynak: Bültenler