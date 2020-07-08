Vodafone oyun ve espor'a 13 milyon TL'lik yatırım yaptı! Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının detayları ve toplantıya oyun tutkusuyla tanınan Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman da katıldı.

Engin Aksoy: "Oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz"

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. Gamer Paketlerimiz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız %85 seviyesinde. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz. Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile oyun dünyasında çok ses getireceğine inandığımız kapsamlı bir iş ortaklığı başlatıyoruz. Ortaklığımız kapsamında gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmak için Türkiye'nin ilk oyun tarifesini Gamer portföyümüze ekledik. Yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyeceğiz. Ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğumuz ortak mimari yapısıyla müşterilerimizin Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms'ye varan iyileşmeler sağlıyoruz. Ortaklığımızın sektörde yeni bir sayfa açacağına inanıyor ve tüm oyunseverlere hayırlı olmasını diliyoruz."

Burak Gözalan: "Vodafone-InGame işbirliği oyun ve espor sektörlerine önemli katkı sunacak"

Oyun ve esporun Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan, şöyle konuştu:

"InGame Group olarak, yerli bir şirketler grubu olmanın bize yüklediğini düşündüğümüz sorumlulukla çalışıyoruz. Türkiye'de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirketler grubuyuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon TL'lik yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendimizi her şeyden önce bir 'oyun' değil, 'oyuncu' şirketi olarak tanımlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz her zaman oyuncularımızın memnuniyetini sağlamak oluyor. Bu nedenle, Zula oyuncularının oyun deneyimlerini daha da yukarı taşımak için sürekli projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda, oyun ve esporun en önemli destekçilerinden biri olan Vodafone ile Vodafone FreeZone markası altında gerçekleşen bu işbirliğimizin, oyun ve espora ilgiyi artıracağına, ayrıca Zulaseverlerin oyun deneyimlerini artırarak sektöre katkı anlamında önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Sınırsız internet imkânı sunan, Türkiye'nin ilk oyun tarifesi ile Zulaseverlerin oyun keyfi daha da artarken, Vodafone Zula turnuvaları ile taraftarların espor heyecanı katlanacak. Mimari altyapıda ortaklaşa yapacağımız yenilikler de mobil oyun deneyimini üst seviyelere taşıyacak. Bu işbirliğinin kazananı ise en başta Zula oyuncuları olacağı için mutluyuz."

Cedi Osman: "Strateji geliştirme yeteneğime katkısı olan oyunları seviyorum"

Küçüklüğünden beri oyun oynamaya meraklı olduğunu söyleyen Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman ise şunları kaydetti:

"Keyifli zaman geçirmemi sağlayan, beni rahatlatan, strateji geliştirme yeteneğime katkısı olan oyunları oynamayı seviyorum. Rekabet oranı yüksek, temposu hızlı, eşzamanlı strateji oyunlarını tercih ediyorum. Son zamanlarda MMOFPS (devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu) oyunlara da ilgim arttı. "

Kaynak: Bültenler