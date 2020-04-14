Cedi Osman, "Red Bull Gaming Ground @HOME"a konuk oluyor Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden Cedi Osman, "Red Bull Gaming Ground @HOME"da mücadele edecek.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden Cedi Osman, "Red Bull Gaming Ground @HOME"da mücadele edecek. Red Bull açıklamasına göre, NBA oyuncusu Cedi Osman, bu kez hünerlerini bilgisayar başında göstermeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu vadide ünlü yayıncı "Berke Thaldrin Demir"e meydan okuyacak. 5v5 maçında Cedi Osman ve Thaldrin'in takımlarında yer alacak 8 oyuncu ise Cedi Osman, Thaldrin ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap veren kişiler arasından seçilecek. Kaan Kural'ın anlatımıyla gerçekleştirilecek mücadele 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak. Kaynak: AA