Cedi Osman'dan vatandaşlara çağrı: "Lütfen evde kalın" Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye'deki vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye'deki vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta top koşturan Cedi Osman, NBA'in internet sitesinden paylaşılan video ile Türkiye'deki vatandaşlara seslendi. Milli basketbolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamından Türk halkının zorunlu haller dışında evden çıkmamasını istedi.

Cedi, mesajında, "Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA