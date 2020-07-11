Cedi Osman'dan Srebrenitsa paylaşımı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Milli basketbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Srebrenitsa'yı unutma" yazılı bir görsele yer vererek, "Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA