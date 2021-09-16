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Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı ortaya çıktı

NBA yıldızı Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'i jestleriyle uçurdu. Özel jet kiralayarak aşkını Kapadokya'ya götüren dev adam, Şahin'in önünde diz çöktü. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan güzel haber geldi.Özel jet kiralayarak aşkını Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, romantiklikte zirveye çıktı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 2,01 boyundaki dev adam, aşkının önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Şahin'den "Evet" cevabını alan ikili haberi sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi.

Mutluluk pozlarında en dikkat çekici detay ise Ebru Şahin'in parmağındaki göz kamaştıran tektaş oldu. Yıllık 8 milyon dolara yakın kazanan Cedi Osman, aşkı için kesenin ağzını açtı. Güzel oyuncunun ihtişamlı tektaşının 5 karat, değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı ortaya çıktı

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı ortaya çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

 Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti
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Haber: Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in parmağına taktığı yüzüğün fiyatı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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