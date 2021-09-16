NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 2,01 boyundaki dev adam, aşkının önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Şahin'den "Evet" cevabını alan ikili haber i sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi.

Mutluluk pozlarında en dikkat çekici detay ise Ebru Şahin'in parmağındaki göz kamaştıran tektaş oldu. Yıllık 8 milyon dolara yakın kazanan Cedi Osman, aşkı için kesenin ağzını açtı. Güzel oyuncunun ihtişamlı tektaşının 5 karat, değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.