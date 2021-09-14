Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi - Haberler Magazin
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Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

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Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene Çeşme'de aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor.

NBA'de oynayan milli basketbolcu, sevgilisine Kapadokya'da evlilik teklifinde bulundu.

Basketbolcu, "Evet" yanıtını alırken, çift mutlu anları Instagram'dan yayınladı.

Dizi ve basketbol sezonu biter bitmez üç aydır birlikte tatil yapan çiftten Osman, sezonun son günlerinde evlilik teklifiyle sürpriz yaptı.

Osman, romantik bir teklifinde bulunurken Şahin'e taktığı tektaş ise dikkat çekti. İ

İkili fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşırken, binlerce tebrik mesajı aldı.

Çiftin, 2022'nin yaz aylarında evleneceği iddia edildi.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

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Haber: Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik evlilik teklifi - Haberler Magazin
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