Geçtiğimiz sene Çeşme'de aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor.

NBA'de oynayan milli basketbolcu, sevgilisine Kapadokya'da evlilik teklifinde bulundu.

Basketbolcu, "Evet" yanıtını alırken, çift mutlu anları Instagram'dan yayınladı.

Dizi ve basketbol sezonu biter bitmez üç aydır birlikte tatil yapan çiftten Osman, sezonun son günlerinde evlilik teklifiyle sürpriz yaptı.

Osman, romantik bir teklifinde bulunurken Şahin'e taktığı tektaş ise dikkat çekti. İ

İkili fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşırken, binlerce tebrik mesajı aldı.

Çiftin, 2022'nin yaz aylarında evleneceği iddia edildi.