Çedaş, Zor Şartlara Özel Sepetli Araç İmal Ettirdi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) kırsal bölgelerde ve dar sokaklardaki havai hatlarda yaşanan arıza, bakım ve onarım çalışmalarına daha hızlı müdahale edecek kendine özel araç ürettirdi. İmalatçı, üretici ve ÇEDAŞ"n AR-GE merkezindeki çalışmalar sonucunda 4x4 çift kabin kamyonet üzerine 12 metre yüksekliğe sahip özel bir platform imal edildi.

Elektrik dağıtımında teknoloji odaklı ve sürekli yenilenen hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı kendine misyon edinen ÇEDAŞ Türkiye'de bir ilke imza attı. Kırsal bölgelerde ve nispi dar sokaklarda oluşan havai hat arızalarına müdahale, onarım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere ÇEDAŞ, kendisi için üretilen 4x4 sepetli aracı devreye aldı. Sivas, Tokat ve Yozga'ta 52 bin kilometrekare gibi geniş bir alanda elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, abonelerine kesintisiz enerji vermek, arızalara daha hızlı müdahale edebilmek için piyasada olan mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda ve arazi kabiliyeti olan bir araç imal edilmesi ihtiyacı ile harekete geçti. Ardından üretici firma yetkilileri ile ortak yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda 4x4 çift kabin kamyonet üzerine 12 metre yüksekliğe sahip özel platform imalatı yapıldı.

30 gün sahada test edildi

ÇEDAŞ'ın bakım ve onarım personelinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ilgili platform 12 metre çalışma yüksekliğinde 160 kilo sepet taşıma kapasitesinde 6 derece eğime kadar çalışma kabiliyetine sahip, yüksek izolasyon gerilimine dirençli ve devrilme moment kontrol ünitesine sahip olarak planlandı. Araç imalatı sonrası 30 gün boyunca sahada imalatçı firma, ÇEDAŞ ve araç üreticisi firma tarafından çalışma şartlarında oluşabilecek tüm durumlara karşı test edildi. Araç üzerinde yapılan imalatlar, TüvTürk, TSE, Makina Mühendisleri Odası, araç üreticisi firma ve bağımsız denetim kurumları tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldı.

"Özgün bir çalışma oldu"

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, araç üzerinde yapılan tüm imalatların özgün bir çalışma örneği olduğuna işaret ederek,"Her noktada elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek özelliklere göre şekillendirildi. Bu çalışmalar sonucunda da Türkiye'de bir ilke imza atıldı. ÇEDAŞ filosuna kazandırılan 4X4 Sepetli Araç ile arıza ve bakım onarım çalışmalarında müşteri memnuniyetine yönelik operasyonel verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - SİVAS