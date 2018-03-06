Çedaş Yetkilileri Muhtarları Dinledi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) yetkilileri, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve paydaşlarının 2018 yılı yatırım taleplerini almak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.



ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan, Yıldızeli Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Gülhan, merkez ve köy muhtarları katıldı.



Akboğa, toplantıda yaptığı konuşmada, şirket olarak 2017 yılında Sivas'a 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, şirketin özelleştirildiği 2010'dan bu yana yatırımda yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaptıklarına dikkat çekti.



ÇEDAŞ'ın 2023 vizyonu hakkında bilgiler veren Akboğa, "Köylerimizde 1980'li yıllardan kalma köy şebekelerini ve ekonomik ömrünü doldurmuş trafoları değiştiriyoruz. 2017 yılında hizmet bölgemizdeki 373 köyün elektrik şebekesini yeniledik. Kırsal bölgelerde yaptığımız yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar hizmet bölgemizde yatırım ihtiyacı olan bütün köylerin şebekesini yenilemek. Bu kapsamda Sivas'a 400 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz da ÇEDAŞ'ın son zamanlarda yaptığı yatırım ve bakım onarım çalışmalarıyla ilçede elektrikle ilgili sorunların büyük oranda giderildiğini aktardı.

Yıldızeli Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Gülhan ise muhtarların sorunlarını bire bir iletebileceği bir toplantı düzenlediği için Akboğa'ya ve yaptıkları çalışmalardan dolayı Yıldızeli ilçesindeki ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Navruz, Akboğa ve ÇEDAŞ Sistem İşletme Direkörü Özgür Alpaslan tarafından muhtarlara plaket takdim edildi.