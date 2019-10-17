ÇEDAŞ, Tokat'ta muhtarla buluştu

17.10.2019 12:05

Kesintisiz enerji için yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ, Tokat'ta muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi ve ildeki elektrik sorunları ele alındı.



Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) bir yandan kesintisiz ve kaliteli enerji için yatırımlarına devam ederken diğer yandan paydaş ziyaretleri ile sorunları yerinde dinleyip çözümler geliştiriyor. Tokat'ta merkez ve köy muhtarı ile bir araya gelen ÇEDAŞ, özelleştirmeden bu yana yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi vererek muhtarlarla birlikte Tokat'ın elektrik sorunları masaya yatırıldı. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında yapılan ve muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ve Tokat İl İşletme Müdürü Özgür Alpaslan da katılım gösterdi.



Arızalarda yüzde 31,7 iyileşme oldu



Toplantıda bu yıl yapılan yatırım ve çalışmalar anlatılırken; Tokat'ın enerji alt yapısını yenilemek için 32 milyon TL kaynak aktarıldığı, arıza sayı ve süreleri dikkate alınarak şebeke bakım ve yenileme çalışmalarına öncelik verildiği ve 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre Tokat'taki arıza sayılarında yüzde 31,71 iyileşme olduğu belirtildi. Ayrıca 2017 ile 2018 yılları arasında 9 milyon 485 bin TL harcanarak 31 bin 862 adet armatürün yenilendiği bilgisi paylaşıldı. Özelleştirme sonrası yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verilen toplantıda; Tokat'a 277 milyon 500 bin TL'lik yatırım yapıldığı, elektrik kullanımı yoğun olan bölgelerin SCADA Merkezi'ne entegre edilerek elektrik şebeklerinin uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirildiği, ildeki trafoların yarısının yenilenerek elektrik dağıtım hizmet kalitesinin artırıldığına dikkat çekildi. Arıza nedenlerinin de ele alındığı toplantıda hava hatlı elektrik şebekelerinde arızaların yüzde 70'inin geçici arızalardan oluştuğu; SCADA sayesinde elektrik kesintilerinin uzaktan izlenebildiği ve 1-3 dakika içerisinde şebekeye yeniden elektrik verilebildiği belirtildi. Ayrıca geçici arızaların çok önemli kısmının ağaçların elektrik hatlarına teması ile medyana geldiği ve bu nedenle ağaçların elektrik hatlarından en az 2 buçuk metre uzakta olacak şekilde budama ve kesilme işlemi yapılarak olası tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği aktarıldı.



"Hizmet çıtamız daha da yükselecek"



Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "ÇEDAŞ'ın özelleştirildiği 2010 yılından bu yana daha kaliteli bir hizmet verme misyonu ile yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizin daha ileri noktaya taşınması için mahallelerde ve köylerde büyük sorumluluk taşıyan muhtarlarımızın geri bildirimleri oldukça önemli. Bu noktada muhtarlarla iletişimi en üst seviyede tutmak için hizmet bölgelerimizdeki tüm muhtarları 186 Çağrı Merkezi'ne VİP hat olarak tanımlandık ve onların sıra beklemeden Çağrı Merkezindeki müşteri temsilcilerine ulaşabilmelerini sağladık. Ayrıca oluşturduğumuz WhatsApp Muhtar Grupları sayesinde muhtarlar talep ve şikayetlerini anlık olarak ÇEDAŞ'a iletebiliyor. Gelecekte de muhtarlarla iş birliğimizi sürdürerek hizmet çıtamızı birlikte yükselteceğimize inanıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA