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Çevresel Etki Değerlendirme, Çamlıbel, Ekonomi

ÇEDAŞ'tan Kovid-19 salgınına önlem

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bağlı tüm işletme müdürlükleri, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

04.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:06
ÇEDAŞ'tan Kovid-19 salgınına önlem

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bağlı tüm işletme müdürlükleri, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Acil eylem planını devreye alan ÇEDAŞ, çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren, Genel Müdürlük, tüm işletme müdürlükleri ve ilçe işletme şefliklerinde 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verilecek.

Ayrıca, ÇEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden "www.cedas.com.tr" web sitesi, "ALO 186 çağrı merkezi" ve "0552 186 0 186 WhatsApp ihbar hattı" üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu arada, ÇEDAŞ, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtıyor. Şirket, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, 1 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.

Kaynak: AA

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