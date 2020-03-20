Çedaş'ta korona tedbiri Çedaş korona tedbirleri kapsamında planlı bakım ve yatırım çalışmalarını ertelediğini duyurdu.

Çedaş korona tedbirleri kapsamında planlı bakım ve yatırım çalışmalarını ertelediğini duyurdu.

ÇEDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yeni tip Korona virüsün yayılımının engellemesi amacı ile değerli vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde biz de ÇEDAŞ olarak planlı bakım ve yatırım çalışmalarımızı erteledik. Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren Sivas, Tokat ve Yozgat'ta il ve ilçe merkezlerimizdeki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir. Bildiğiniz üzere abonelerimizin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmeleri için elektrik dağıtım şirketleri olarak ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapmaktayız. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, konut ve sanayi abonelerimizin talep ettiği enerjiyi karşılamak için yapılması zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatır, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemeyeceğinin altını çizmek isteriz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA