Çedaş, Sokakları Aydınlatmaya Devam Ediyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) 2016 yılında başlattığı 'Her Sokak Aydınlık' projesine devam ediyor. Yılın ikinci yarısında yaklaşık 15 bin armatürün montajını yapan ÇEDAŞ, yıl sonuna kadar 50 bin armatür montajı yapmayı hedefliyor.



Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin kilometrekarelik alanda yatırım, şebeke ve tesis çalışmalarını ara vermeden sürdüren ÇEDAŞ geçen yıl başlattığı 'Her Sokak Aydınlık' projesi kapsamında aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Hizmet bölgesinde karanlık cadde ve sokak kalmaması için aydınlatma yatırım planı başta olmak üzere müşterilerinden gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ÇEDAŞ, bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştiriyor. ÇEDAŞ, 2017 yılının ikinci yarısında hız verdiği aydınlatma çalışmaları kapsamında Sivas'ta 6 bin 785, Tokat'ta 3 bin 727, Yozgat'ta ise 3 bin 719 olmak üzere toplamda 14 bin 231 yeni armatürün montajını yaptı.



"Muhtarlarımızla koordineli çalışıyoruz"



2017 yılında ÇEDAŞ'ın aydınlatma çalışmaları için 7 milyon 500 bin TL yatırım planı olduğunu dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "En önemli paydaşlarımız arasında bulunan mahalle muhtarlarımız ile 2016 yılında başlatmış olduğumuz Her Sokak Aydınlık projemize bu yıl da muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak hız kesmeden devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler başta olmak üzere 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp Destek Hattımıza yapılan ihbarlar ve ekiplerimiz tarafından tespit edilen ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma şebekeleri yenileniyor. Müşterilerimize daha aydınlık bir yaşam alanı sunma hedefi ile başlatmış olduğumuz çalışmalarımız planlı bir şekilde ilerliyor. 2017 sonuna kadar bölgemizde yenilenen armatür sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Aydınlatma talebinde bulunup da bekleyen vatandaşların kesin çözümler için sabırlı olması gerektiğini ifade eden Akboğa,"Müşterilerimizden gelen taleplerin başında genellikle aydınlatma konusu ön plana çıkıyor. Güvenli ve modern şehirler için aydınlatmaya büyük önem veriyoruz ve 2016-2020 yılları arasında hizmet bölgemizde ekonomik ömrünü tamamlamış 120 bin armatürü yenilemeyi planladık. 2017 yılındaki aydınlatma çalışmalarımız devam ederken müşterilerimizin de sabırlı olmalarını bekliyoruz. Ekiplerimiz geçici çözümler için değil, kalıcı çözümler için 7 gün 24 saat çalışıyor" ifadelerini kullandı.