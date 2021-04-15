ÇEDAŞ, kısmı kapanma nedeniyle çalışma saatlerini düzenledi
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ÇEDAŞ, kısmı kapanma nedeniyle çalışma saatlerini düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇEDAŞ, kısmı kapanma nedeniyle çalışma saatlerini düzenledi

ÇEDAŞ işletme müdürlükleri kısmı kapanma nedeniyle çalışma saatlerini 08.00-17.00 olarak düzenlediğini duyurdu.

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ÇEDAŞ işletme müdürlükleri kısmı kapanma nedeniyle çalışma saatlerini 08.00-17.00 olarak düzenlediğini duyurdu.

Covid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilirken sokağa çıkma kısıtlama saatleri de 19.00-05.00 olarak belirlendi. Yeni önlemler çerçevesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. de (ÇEDAŞ) işletme müdürlüklerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Buna göre tüm işletme müdürlükleri müşterilerine 8.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çalışan ve müşteri sağlığı için tüm tedbirler alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Mart 2020'de Türkiye'de de görülmesinin hemen ardından acil eylem planını devreye alan firma, bir yandan müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Firma, Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını geçen yıldan bu yana büyük bir özenle uygulamaya devam ediyor. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren firma, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve işletme müdürlüklerinde dezenfeksiyon çalışmalarını, maske ve mesafe kurallarını taviz vermeden uyguluyor.

Evde kal, işlemlerini evden yap

Sağlık için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden ÇEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0506 186 0 186 WhatsApp ihbar hattı, www.cedas.com.tr web sitesi, @CEDASDestek Twitter hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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