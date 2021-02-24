ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

24.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:11
ÇEDAŞ'ın

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için seferber oldu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için seferber oldu.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, zorlu kış şartlarında elektrik arızalarının giderilmesinde çaba gösteren ÇEDAŞ'ın "enerji timleri", yaban hayvanlarını da unutmuyor.

Kangal ilçesi kırsalında oluşan elektrik arızasına müdahale eden ekipler, Özel İdare karla mücadele ekiplerinin yardımıyla ulaştıkları bölgede arızayı giderdikten sonra yanlarında taşıdıkları ot ve buğdayı, bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları için araziye bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefliğinde görevli arıza giderim personeli Emre Türkmen, arızaya gittikleri bölgelerde kış koşullarında yaban hayvanlarının besin bulamadığını gözlemlediklerini belirterek, "Doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle araziye yaban hayvanları için yem bırakıyoruz. Bölgemizde keklik, tavşan ve dağ keçisi gibi yaban hayvanları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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