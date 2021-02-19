ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" dondurucu soğuklarda kesintisiz enerji için çalışıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri", zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için çaba gösteriyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri", zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için çaba gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza giderim personelinden oluşan "enerji timleri", olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan ekipler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Karaçayır Grubu Enerji Nakil Hattı'nda oluşan arızaya paletli kar araçlarını kullanarak ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede, 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti.

Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki arızayı gideren ekipler, enerji nakil hattında yaptıkları çalışmayla 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya