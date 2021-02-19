ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" dondurucu soğuklarda kesintisiz enerji için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" dondurucu soğuklarda kesintisiz enerji için çalışıyor

19.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:30
ÇEDAŞ'ın

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri", zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için çaba gösteriyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri", zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için çaba gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza giderim personelinden oluşan "enerji timleri", olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan ekipler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Karaçayır Grubu Enerji Nakil Hattı'nda oluşan arızaya paletli kar araçlarını kullanarak ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede, 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti.

Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki arızayı gideren ekipler, enerji nakil hattında yaptıkları çalışmayla 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Hüseyin Göçek Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" dondurucu soğuklarda kesintisiz enerji için çalışıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:42:08. #1.15#
title