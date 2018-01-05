Çedaş, Enerjinin 2017 Enlerini Açıkladı.

ÇEDAŞ'ın rakamlarına göre 2017 yılında bölgede en yüksek elektrik tüketimi hava sıcaklığının zirve yaptığı 8 Ağustos günü yaşandı. Klima kullanımındaki artış ve tarımsal sulama, tüketimi rekora taşıdı. En düşük tüketim ise 12 Mart'ta gözlendi.



Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), elektrik tüketiminde 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. ÇEDAŞ'ın verilerine göre 2017 yılında üç ilde toplam elektrik tüketimi 2016'e göre yüzde 11 artışla 2 milyar 380 milyon kilovat saatten kWh, 2 milyar 648 milyon kWh'ye yükseldi. Hane halkının tüketim alışkanlıklarını doğru yansıtmak amacıyla büyük tüketim yapan sanayi işletmeleri hariç tutulduğunda 2017 yılında tüketim rekoru 9 milyon 556 bin kWh ile 8 Ağustos gününde kırılırken bu artışta bölgede yılın en sıcak günlerinin yaşanıyor olması dolayısıyla başta kamu kurumları olmak üzere bölgede artan klima kullanımı etkili oldu. Yine tarımsal sulamanın bölgede en çok yapıldığı dönemin ağustos ayına denk gelmesi de rekor tüketimi destekledi.



Mart ayında düşüş gözlendi.



ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği 52 bin kilometrekarelik bölgede en düşük tüketim ise 12 Mart 2017 tarihinde yaşandı. 12 Mart gününde elektrik tüketimi, 5 milyon 331 bin kWh ile yılın en düşük rakamını gördü. Rekor kırılan 8 Ağustos tarihindeki tüketim ile kıyaslandığında 12 Mart'ta tüketim zirveye göre yüzde 38,5 daha düşük bir seviyede gerçekleşti.



Ağustos ayında tüketim zirve yaptı



Aylık bazda bakıldığında iseÇEDAŞ'ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta en yüksek elektrik tüketimi ağustos ayında gerçekleşti. Yine büyük tüketim yapan sanayi işletmeleri dışarıda bırakıldığında ağustos ayında bölgede toplam tüketim 275 milyon 439 bin kWh olurken yılın en düşük tüketimi şubatta yaşandı. Şubat ayında ağustosa göre tüketim 99 milyon kWh daha düşük seyretti ve 176 milyon 417 bin kWh'de kaldı.



Abonelerin tüketim alışkanlıkları dikkatle takip ettiklerini dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Bu bilgiler bizim için çok değerli. Bu veriler sayesinde hangi aylarda tüketim artıyor, hangi bölgeler büyüyor takip edip iş planlarımızı ve yatırımlarımızı bunlara göre şekillendiriyoruz. 2017-2023 dönemi arasında Sivas, Tokat ve Yozgat kırsalına2023 vizyonumuz çerçevesinde 780 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti en yüksek, en az kesintinin olduğu bölge olarak bundan sonraki dönemde de öncülüğümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı. - SİVAS