Çedaş, 'Dünyaya Bağlanma Saatinde' Işıklarını Kapatıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen 'Dünya Saati' etkinliğine 51 işletme binasının ışıklarını söndürerek destek verecek.

ÇEDAŞ, 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30 ile 21.30 arasında tüm dünyayla eşzamanlı olarak tüm binalarının ışıklarını söndürecek. 2007 yılında Avusturalya'da başlayan ve bu yıl 11'inci kez düzenlenen etkinlik, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından kısa sürede 7 kıta da 150'nin üzerinde ülkeye yayıldı. Bu yıl 'Dünya saati, dünyaya bağlanma saati' sloganını benimseyen eylem ile çevresel bir etki yaratma hedefleniyor.

Kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere her kentte binlerce bina bu eyleme katılıyor. - SİVAS