Çedaş 2018 Yılının "En"Lerini Açıkladı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2018 yılında en çok ve en az elektrik kullanılan tarihleri açıkladı.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında bölgedeki elektrik tüketimi yüzde 0,7 düşerken yılın tüketim rekoru, sıcaklığın ve tarımsal sulamanın arttığı 6 Ağustos'ta yaşandı. Tüketimin dip yaptığı tarih ise 1 Nisan Pazar günü oldu.

ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat, Yozgat'ta toplam elektrik tüketimi 2017 yılında 2 milyon 647 bin mWh iken 2018 yılında bu rakam yüzde 0,7 düşerek 2 milyon 628 bin mWh'ye geriledi. Bölgede en yüksek elektrik tüketimi ise 6 Ağustos Pazartesi günü yaşandı. Havaların sıcak olmasının etkisiyle klima kullanımının yanı sıra tarımsal sulamanın da artması, 6 Ağustos'ta elektrik tüketimini 9 bin 171 mWh ile zirve noktaya çıkardı. 2017 yılındaki zirve ise 9 bin 607 mWh ile 28 Temmuz günü görülmüştü. Ay bazında bakıldığında da bölge genelinde ağustos ayı en çok elektrik tüketiminin yaşandığı dönem oldu.

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği bölgede 2018 yılında en düşük tüketim ise 1 Nisan Pazar günü yaşandı. Havaların ısınmaya başlaması, ilkbahar yağmurları nedeniyle de tarımsal sulamaya henüz ihtiyaç duyulmamasının etkisiyle 1 Nisan'da elektrik tüketimi 5 bin 796 mWh seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılında bölgedeki en düşük tüketim 5 bin 796 mWh ile 12 Mart'ta yaşanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2018 yılında 25 bin 650 yeni aboneye daha hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "2017'de 946 bin 381 olan abone sayımız, 2018 sonunda 972 bin 31'e yükselerek neredeyse 1 milyon seviyesine yaklaştı. Hem teknolojik alt yapı hem de müşteri memnuniyeti açısından Türkiye'nin ilk üç elektrik dağıtım şirketi arasında olma hedefi ile yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA