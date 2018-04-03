Çedaş, 2018 Yılını 'Enerji Tasarrufu Yılı' İlan Etti

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) 2018 yılını 'Enerji Tasarrufu Yılı' ilan etti. Bu kapsamda Sivas Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile elektrik, ve su tasarrufu konusunda farkındalığı arttıracak etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 9'uncu Enerji Verimliliği Forumu'nda açıkladığı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın ardından enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla harekete geçen ÇEDAŞ, 2018 yılını Sivas'ta 'Enerji Tasarrufu Yılı' ilan etti. Elektrik ve su tasarrufu hakkında farkındalık oluşturmak ve enerjinin etkin, verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yapan ÇEDAŞ, 2018 yılında bir dizi etkinliğe imza atacak. Etkinliklerin daha geniş bir kitleye ulaşması amacıyla protokol imzalandı. ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden düzenlenen imza protokolünde ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa enerji tasarrufunu kurumsal hale getirmek için çalıştıklarını belirterek,"Artık sadece belli aylarda değil tüm yıla yayılacak şekilde bir çalışma yapmayı uygun gördük. Yaptığımız değerlendirmede 2018 yılını Sivas için tasarruf yılı ilan etmeyi düşündük. Hem enerji verimliliği açısından hem de su tasarrufu açısından bir eğitim planlaması ve diğer etkinlikleri yapmayı uygun gördük. Sivas'ta elektrik enerjisi ve su tasarrufu ile ilgili farkındalık yaratmak 2018 yılını enerjide tasarruf yılı olarak belirlenmesi ve sonraki yıllarda devamlılığın sağlanması amacıyla kurum, kuruluş ve öğretim görenlerin bilinçlendirmesi kapsamında yürütülecek çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise,"Hayatımızda en çok su ve elektrik kaynağını kullanıyoruz. Bunlarla ilgili belirli farkındalıklar oluşturulması gerekiyor. Farkındalık oluşturmak adına okullarımızda slogan ve resim yarışmaları yapıyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza enerji tasarrufunu alıştırmak, onları tasarrufa yönlendirmek, bundan sonraki yaşantılarında bir bilinç oluşturmak adına güzel bir projeye imza atıyoruz." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da,"Elektrik enerjisi ne kadar önemliyse su da o kadar önemlidir. İnşallah bu çalışmalarımız bir farkındalık oluşturulacaktır. Sadece öğrenciler değil aileler de bu işin içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı. - SİVAS