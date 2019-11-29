ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı

29.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:11

ÇED Yeterlilik Belgesi alan kurum veya kuruluşun, vize süresi içerisinde ceza puanının 100'e ulaşması durumunda belgesi, 180 gün süreyle askıya alınacak. Ceza puanının vize süresi içerisinde 200 puana ulaşması durumunda ise belge iptal edilecek.