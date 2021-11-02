ÇED Olumlu Kararının Halka Duyurulması

İlimiz, Hilvan İlçesi, Karacurun Mahallesi, Bel mevkinde, Aba-Kale İnşaat Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "II( A) Grup S: 200801714 Sicil Numaralı ve ER: 3167444 Erişim Numaralı Kalker Ocağı ve Kalker-Bazalt Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı" projesi için hazırlanan ÇED Raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonunca ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi gereğince incelenip değerlendirildiği ve söz konusu projeye "ÇED Olumlu" kararı verildiği belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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