ÇED Gerekli Değildir Kararı .
İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Koçören OSB Mah. 205. Cad. No: 22 (Ada No: 187 Parsel No: 4) adresindeArs-pa Tavukçuluk Gıda Tarım İnşaat Taahhüt Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Koçören Osb Mah. 205. Cad. No: 22 (Ada No: 187 Parsel No: 4) adresinde
Ars-pa Tavukçuluk Gıda Tarım İnşaat Taahhüt Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması
planlanan "Süt Ürünleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı"" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve
çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014
tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı
verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.