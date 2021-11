ÇED Gerekli Değildir Kararı .

İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Koçören Osb Mah. 205. Cad. No: 22 (Ada No: 187 Parsel No: 4) adresinde

Ars-pa Tavukçuluk Gıda Tarım İnşaat Taahhüt Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması

planlanan "Süt Ürünleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı"" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve

çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014

tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı

verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet