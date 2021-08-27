ÇED Gerekli Değildir Kararı
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ÇED Gerekli Değildir Kararı

ÇED Gerekli Değildir Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz, Karaköprü İlçesi, Yoğunburç Mahallesi Ada No: 113 Parsel No: 2 adresinde Mer-Sav Yağ Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İlimiz, Karaköprü İlçesi, Yoğunburç Mahallesi Ada No: 113 Parsel No: 2 adresinde Mer-Sav Yağ Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "Prefabrik Yapı Elemanları Üretim ve Sac Metal Kalıp İmalatı" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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