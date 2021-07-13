ÇED Gerekli Değildir Kararı
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ÇED Gerekli Değildir Kararı

ÇED Gerekli Değildir Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi mevkii 1468 parsel adresinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Birecik Atıksu Arıtma Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan...

İlimiz, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi mevkii 1468 parsel adresinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Birecik Atıksu Arıtma Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. İlimiz, Bozova İlçesi, Avlak Mahallesi mevkii 382 parsel adresinde Mehmet Çelik tarafından yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim Tesisi Kapasite Artışı" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Koçören OSB Mahallesi 222. Cad. No: 3 (Ada No: 217 Parsel No: 14) adresinde Kar-Pen Metal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "Alüminyum Döküm Üretim ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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