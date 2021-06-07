Çed Gerekli Değildir Kararı
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Çed Gerekli Değildir Kararı

Çed Gerekli Değildir Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz, Haliliye İlçesi, Çanakçı Mahallesi mevkinde 86214 ruhsat numaralı ve 3363032 erişim numaralı alanda İsmail KURT tarafından kurulması planlanan "Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje...

İlimiz, Haliliye İlçesi, Çanakçı Mahallesi mevkinde 86214 ruhsat numaralı ve 3363032 erişim numaralı alanda İsmail KURT tarafından kurulması planlanan "Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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