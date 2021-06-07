Çed Gerekli Değildir Kararı

İlimiz, Haliliye İlçesi, Çanakçı Mahallesi mevkinde 86214 ruhsat numaralı ve 3363032 erişim numaralı alanda İsmail KURT tarafından kurulması planlanan "Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan proje...