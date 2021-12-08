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ÇED Gerekli Değildir Karar

ÇED Gerekli Değildir Karar
Habermetre - Haberler | Toplum

Adıyaman İli, Tut İlçesi, Havutlu Mahallesi Mevkiinde yapılması planlanan "RN: 20064094 ve ER: 3104433 IV. Grup Maden Bakır Açık ocak İşletmesi (19, 56 hektar)" projesi için Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş.

MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - Adıyaman İli, Tut İlçesi, Havutlu Mahallesi Mevkiinde yapılması planlanan "RN: 20064094 ve ER: 3104433 IV. Grup Maden Bakır Açık ocak İşletmesi (19, 56 hektar)" projesi için Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş. tarafından yapılması planlanan başvuru ile ilgili olarak; 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 16. Maddesine istinaden çevresel etki değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyası incelenmiş ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. 06. 12. 2021

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