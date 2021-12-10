ÇED Gerekli Değildir

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Petrol Mahallesinde yapılması planlanan " Seramik Ürünleri İmalatı Tesisi " projesi için ADO PLASTİK VE SERAMİK VE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan başvuru ile ilgili olarak; 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 16. Maddesine istinaden çevresel etki değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyası incelenmiş ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. 10. 12. 2021

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