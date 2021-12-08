ÇED Gerekli Değil Kararı

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Balkar Köyü Mevkiinde yapılması planlanan "Balkar, çelik ve Çınarlıgöl Göletlerine Ait ER: 3343794 Erişim ve 02/2016-10 izin Nolu ıı-A Grubu Kalker Ocağı (20, 07 hektar)" projesi için DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan başvuru ile ilgili olarak; 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 16. Maddesine istinaden çevresel etki değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyası incelenmiş ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. 06. 12. 2021

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