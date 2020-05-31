Cecilia Zandalasini 1 yıl daha Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
31.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:23
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya Milli Takım oyuncusu ve artık içimizden biri olan Cecilia Zandalasini 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA