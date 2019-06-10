Çeçenistan'da sadece kadınlara hizmet eden taksiler hizmete girdi

Çeçenistan'da sadece kadınlara hizmet eden taksiler hizmete girdi

Çeçenistan'da yeni hayata geçirilen bir uygulama kadınlara, sadece kadın şoförlerin sürdüğü taksilerle hizmet imkanı sunuyor

Çeçenistan'da sadece kadınlara hizmet eden taksiler hizmete girdi

Çeçenistan'da yeni hayata geçirilen bir uygulama kadınlara sadece kadın şoförlerin sürdüğü taksilerle hizmet imkanı sunuyor.

Çeçen dilinde kadınlar anlamına gelen Mekhkari isimli uygulama ile Çeçen kadınlar, hemcinslerinin kullandığı araçlarla seyahat edebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et