Çeçenistan'da kuvvetli fırtına: 11 yaralı
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Çeçenistan'da kuvvetli fırtına: 11 yaralı

Rusya'da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'ni fırtına vurdu.

Çeçenistan'da kuvvetli fırtına: 11 yaralı
04.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:24

Rusya'da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'ni fırtına vurdu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği belirtilirken; 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nde kuvvetli fırtına çok sayıda evin çatısının uçmasına neden oldu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, fırtına nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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