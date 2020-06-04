Çeçenistan'da kuvvetli fırtına: 11 yaralı Rusya'da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'ni fırtına vurdu.

Rusya'da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'ni fırtına vurdu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği belirtilirken; 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nde kuvvetli fırtına çok sayıda evin çatısının uçmasına neden oldu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, fırtına nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA