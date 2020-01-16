Çeçenistan Başkanı Kadirov görevini 'geçici bir süreliğine' bıraktı

16.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:12

Çeçenistan Başkanlığı ve Hükümeti'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Ramazan Kadirov, 'geçici iş göremezlik' nedeniyle Çeçenistan Başkanlığı görevini bir süreliğine bıraktığını duyurdu.

Kadirov açıklamasında bu süreçte Başbakan Müslim Huçiyev'i Başkan Vekili olarak görevlendirdiğini de belirtti.

Sitede yer alan açıklamada "Çeçenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesi uyarınca, iş göremezlik dönemim boyunca Çeçenistan Başbakanı Huçiyev'i 13 Ocak 2020'den itibaren Çeçenistan Cumhuriyeti Başkan Vekili olarak tayin ediyorum" ifadeleri yer aldı. Kadirov ayrıca dün istifa eden Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e ülkesine yardımları için teşekkürlerini sundu.