Çeçen Osaev'in öldürülmesi davası yeniden görülüyor

12.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:38

Zeytinburnu'nda 2009 yılında Çeçen Musa Ali Osaev'in öldürülmesine ilişkin hakkında beraat kararı verilen Gürcistan uyruklu Temur Makhauri'nin, Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık katılmazken müştekilerin avukatı geldi. Mahkeme Başkanı Alper Elmas, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 4 Temmuz 2019 tarihli bozma ilamını okudu.

Müşteki avukatı Ömer Yüzgül, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına isteyerek, "Bu sanık 3,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra gizli bir el bu dosyaya müdahale etmiştir ve sanık beraat ettirilmiştir." dedi.

Cumhuriyet Savcısı İsmail Çelik de usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını istedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, sanık Temur Makhauri'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin araştırma yapılarak bilgi verilmesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Gürcistan adli makamlarına yazı yazılmasına karar verdi.

Davanın geçmişi?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Şubat 2009'da Zeytinburnu'da Musa Ali Osaev'in "Zona" kod adlı Gürcistan uyruklu Temur Makhauri tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.

İstanbul'dan Mısır'a gitmek üzereyken 19 Ekim 2012'de havalimanında yakalanan sanığın "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Temur Makhauri'nin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik yeterli delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verilmişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında, Makhauri'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu öldüğüne dair çeşitli haber kanallarında bilgilerin yer aldığı belirtilmişti.

Söz konusu bilginin gerçekliği ve teyidi bağlamında kolluk makamları aracılığıyla araştırma ve gerekirse ülkesiyle yazışma yapılması gerektiği vurgulanan kararda, buna göre sanık hakkında ölüm nedeniyle "düşme" kararı verilip verilemeyeceğinin tartışılması gerektiği anlatılmıştı.

Yargıtay, bu nedenle yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vererek, dosyayı Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA