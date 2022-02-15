ÇEÇEN MUHALİFLERE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 8 ŞÜPHELİYE CASUSLUK İDDİANAMESİ

-ŞÜPHELİLERİN 20'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen, MİT'in takibi sonrası yakalanarak tutuklanan 8 şüpheli hakkında "casusluk" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Rusya vatandaşı Bislan Rasaev'in liderliğindeki şüphelilerin, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'deki muhalif Çeçen vatandaşları takip ettikleri, bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel