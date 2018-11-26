Çeçen Lider Kadirov'dan İsmailağa Camiasına Ziyaret

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, İsmailağa camiasını ziyaret etti.

Kadiroav, umre için gittiği Suudi Arabistan'dan, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

Ramazan Kadirov ve beraberindeki heyet, Çeçenistan halkı tarafından da sevilen İsmailağa camiasının lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu Beykoz'daki evinde ziyaret etti.