Çeçen birlikler Ukrayna sınırına ulaştı! Hedefleri Kiev'i ele geçirmek
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Muhammed Kadirov'un emri üzerine Rus ordusuna destek olmak isteyen Çeçenistan Cumhuriyeti birlikleri Ukrayna sınırından giriş yaptı. Ellerinde bayraklarla sınırı geçen çeçen birliklerin Kiev'e gittiği düşünülüyor.
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov'un Ukrayna'ya gönderdiği birlikler sınıra ulaştı. Çeçen birliklerin olası sokak savaşlarında Rus ordusu için destek kuvvet görevi görmesi bekleniyor.
ÇEÇEN ORDUSU UKRAYNA SINIRINI GEÇTİ
Sosyal medyada yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde Çeçen birliklerin Ukrayna sınırından içeri girdiği görüldü. Twitter'da paylaşılan görüntülerde Çeçen askerlerinin Ukrayna sınırından içeri Çeçen bayraklarıyla girdiği kayıtlara geçti. Birliklerin Kiev'de yaşanması beklenen sokak çatışmaları için bölgeye hareket ettiği tahmin ediliyor.
MUHAMMED KADİROV UKRAYNA İŞGALİNİ DESTEKLİYOR
Çeçenistan cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı. Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurguladı.