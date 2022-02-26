Çeçen birlikler Ukrayna sınırına ulaştı! Hedefleri Kiev'i ele geçirmek

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov'un Ukrayna'ya gönderdiği birlikler sınıra ulaştı. Çeçen birliklerin olası sokak savaşlarında Rus ordusu için destek kuvvet görevi görmesi bekleniyor.

ÇEÇEN ORDUSU UKRAYNA SINIRINI GEÇTİ

Sosyal medyada yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde Çeçen birliklerin Ukrayna sınırından içeri girdiği görüldü. Twitter'da paylaşılan görüntülerde Çeçen askerlerinin Ukrayna sınırından içeri Çeçen bayraklarıyla girdiği kayıtlara geçti. Birliklerin Kiev'de yaşanması beklenen sokak çatışmaları için bölgeye hareket ettiği tahmin ediliyor.

MUHAMMED KADİROV UKRAYNA İŞGALİNİ DESTEKLİYOR

Çeçenistan cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı. Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurguladı.