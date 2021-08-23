Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı Sopalarla güvenlik kulübesine saldırdılar Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun, güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Sopalarla güvenlik kulübesine saldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun, güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre siteye girmek isteyen Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grup, siteye alınmayınca güvenlik görevlileri ile tartışmaya başlamış ilerleyen dakikalarda ise görevlilere ellerindeki sopalarla saldırmıştı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına almış ve evlerindeki aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve jammer cihazı ele geçirmişti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar ise kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşanan o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik görevlilerine sopalarla saldırmak isteyen grubun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik bariyerleri kırarak siteye giren şahısların ellerindeki sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdığı ve kendilerini korumak isteyen görevlileri kovaladığı görüldü.

(ECİ-YM-BA-Y)

Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

TikTok videosu çekerken düşüp hayatını kaybeden kızın yakınları konuştu: Büyük kusur var, peşini bırakmayacağız
TikTok videosu çekerken düşüp hayatını kaybeden kızın yakınları konuştu: Büyük kusur var, peşini bırakmayacağız
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin İrem Derici Fahriye Evcen Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:12:27. #1.14#

title