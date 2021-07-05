Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
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Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar

Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da arkadaş ortamlarında cebinden 5 TL'den fazla çıkmayan arkadaşlarına, düğününde bin tane 5 TL taktılar.

Antalya'da arkadaş ortamlarında cebinden 5 TL'den fazla çıkmayan arkadaşlarına, düğününde bin tane 5 TL taktılar. 'Beşlikçi' lakaplı damat Halil İbrahim Tanrıkulu ise yaşadıkları ile ilgili, "İşlerimden dolayı bozuk para lazım bize o yüzden adımız '5 lira' kaldı" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dünya evine giren Tanrıkulu çiftine, arkadaşları tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı. Takı merasiminde, yaklaşık bin adet 5 liralık kağıt banknotu birbirine yapıştıran damadın arkadaşları, yaklaşık 50 metre uzunluğa ulaşan parayı hep birlikte damada takıp düğün hediyesi yaptılar. Damadın her ortamda 5 liradan fazla cebinden para çıkarmaması yüzünden bu sürprizi yaptıklarını söyleyen arkadaşları, geceye yaptıkları sürprizle renk kattılar.

"Bütün düğünlerde sadece 5 lira takar ya da cebine 5 lira sokar"

Bir başka lakabı 'horoz' olan damadın düğününde horoz salmak istediklerini belirten Hasan Bora Demir, "Arkadaşımızın bugün düğünü vardı. Lakabı 'beşlik'tir, bütün düğünlerde sadece 5 lira takar ya da cebine 5 lira sokar. Ortama gittiğimiz zaman 5 lira çıkarır. Biz de düşündük grup olarak 5 liraları birleştirip 50 metre uzunluk oluşturduk. Paraları bozdurduk, tek tek iğneyle geçirerek arkadaşımıza sürpriz yapmak istedik, olay bu şekilde başladı. Aslında daha farklı bir şey düşündük mesela horoz bile salmayı düşündük ama rezil olmasını istemedik. Yaklaşık bin adet üzerinde 5 lira vardı, çok abartmayalım sade bir şekilde bırakalım dedik. Tepki çok fazla oldu biz de bu kadar beklemiyorduk" diye konuştu.

"Hepsine geri dönüş olacak"

Damat Halil İbrahim Tanrıkulu ise, "Açıkçası şaşırdım, hiç beklemiyordum ama mutlu oldum beni sevdikleri ve değer verdikleri için. Sürpriz yaptılar çok teşekkür ederim. Hepsine geri dönüş olacak yaptıkları. Bu sürprizin nedeni işlerimden dolayı bozuk para lazım bize o yüzden adımız 5 lira kaldı" diye konuştu

Yapılan sürprizi şaşırtıcı bulan gelin Gizem Tanrıkulu ise, "Şaşırtıcı ve intikam soğuk yenen bir yemek. Bunun geri dönüşü olacak" dedi. - ANTALYA

Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar
Cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına düğününde bin tane 5 lira taktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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